Eine Chef-Entscheidung führte Islamisten ins Elend

Technologischer Rückschritt als Einfallstor

Israels Hacker sind bei der Terrorgruppe absolut gefürchtet. So sehr, dass die Terroristen in analogen Technologien Zuflucht suchten. Ausgerechnet Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah begann vor einigen Jahren, altertümliche Funkempfänger in den Fokus zu stellen – aus Sicherheitsgründen. Die Flucht in die Vergangenheit sollte sich jedoch als fatal erweisen.