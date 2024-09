Im Libanon fliegen schon wieder Geräte in die Luft

Die Angst vor einer großen Angriffswelle ging in Beirut bereits um. Bei den explodierenden Geräten am Mittwoch dürfte es sich erneut um Funkempfänger wie Pager, Walkie-Talkies und Radios handeln. Vidoes und Bilder in sozialen Netzwerken legen nahe, dass es sich erneut um eine großflächig angelegte Aktion handeln dürfte.