Hisbollah-Chef sieht „rote Linien“ überschritten

„Die terroristische Organisation Hisbollah hat den Südlibanon in ein Kampfgebiet verwandelt“, hieß es in der Erklärung des israelischen Militärs. Die Islamisten hätten Häuser als Waffenlager genutzt, Tunnel darunter gegraben und Zivilisten als menschliche Schutzschilde eingesetzt. Der israelische Militäreinsatz solle die Sicherheit im Norden Israels wiederherstellen. Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant hatte am Mittwoch erklärt, der Krieg trete in eine neue Phase ein. Daher würden nun mehr militärische Einheiten an die nördliche Grenze verlegt.