Druckabfall im Flieger: Gefahr für unsere Ohren?

„Als ob jemand mit einem Messer in mein Ohr sticht“, berichtete einer der Betroffenen nach der Landung des Flugzeugs über die plötzlichen Schmerzen. Dr. Stefan Edlinger, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO) in Wien erklärt, was bei einem Druckabfall mit unseren Ohren passiert, wie schwer die Verletzungen ausfallen können und in welchen Situationen Ähnliches passieren kann.