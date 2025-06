Jeder zweite hat Diabetes oder eine Vorstufe davon

„Mehr als jeder zweite Patient der über 3000 untersuchten (51,5 Prozent) litt an Diabetes oder einer Vorstufe davon – teilweise ohne es zu wissen“, so Studienautor Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Barmherzige Brüder Linz (OÖ) auf einer Pressekonferenz in Wien. In der Altersgruppe zwischen 70 und 79 Jahren hatte sogar über ein Drittel der Patienten Diabetes.