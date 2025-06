Joel Schwärzler souverän ins Achtelfinale

Heimische Bundesliga

Auch in der heimischen Bundesliga wird Tennis gespielt, mit Beteiligung der Ländle-Asse. Im Playoff der Bundesliga gastieren die Bludenzer Damen heute beim Klagenfurter LC, am Samstag in Schwaz. Dornbirns Herren schlagen heute in Bad Sauerbrunn auf, am Samstag beim Salzburger Farmteam.