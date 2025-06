Frimmel bleibt! „Viel Besseres gibt es nicht“

Strand, Sonne, gutes Essen und einfach die Seele baumeln lassen. Seppo Frimmel genießt mit Frau Tina gerade den Urlaub auf Mallorca – und freute sich gegenüber der „Krone“ über die Vertragsverlängerung bei Szeged. „Ich fühle mich bei diesem Klub, der sich sehr um mich bemüht hat, richtig wohl. Daher war schnell klar, dass ich zwei weitere Jahre bleiben werde“, so der 29-jährige Topflügel, der seit 2021 bei den Südungarn ist und in der abgelaufenen Saison aufzeigte: Cup-Sieg, Liga-Finale und Champions-League-Viertelfinale, wo Seppo im Rückspiel gegen den FC Barcelona zehn Tore warf! „Wir haben eine super Saison gespielt. Wir haben ein gutes Team, gute Trainer und wollen in das Final-Four. Es wäre das erste Mal in der Klubgeschichte, es ist also nicht selbstverständlich, aber möglich.“ Woanders ist Szeged laut dem Ex-Westwiener schon spitze: „Die neue Halle, Infrastruktur und unsere tollen Fans – das ist absolute Weltklasse, viel Besseres gibt es nicht. Jetzt wollen wir als Mannschaft nachlegen.“