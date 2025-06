Diabetes bei Frauen anders als bei Männern

Ein weiterer Aspekt ist die Unterrepräsentation von Frauen in klinischen Studien. Frauen vor der Menopause werden häufig ausgeschlossen, obwohl der Menstruationszyklus nachweislich die Insulinempfindlichkeit beeinflusst. Zwei Drittel aller Frauen mit Diabetes erleben in der zweiten Zyklushälfte eine verminderte Wirksamkeit der Insulinbehandlung. In der Menopause selbst verschärfen Bauchfettzunahme und Insulinresistenz die Stoffwechsellage.