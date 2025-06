Burgstaller würde Arnautovic-Coup „mega feiern“

„Ich würde es mega feiern, wenn er wirklich käme“, lässt Burgstaller sportkrone.at wissen: „Mir würde es richtig taugen, sollte Marko in der kommenden Saison den Rapid-Dress tragen.“ Burgstaller, die zuletzt fleischgewordene Torgarantie in Grün-Weiß, würde also zumindest nicht schlechter schlafen, wenn er sein Erbe in würdigen Händen wüsste. Die Faktenlage ist klar: Burgstallers Karriere ist vorbei, ihn zu ersetzen „wird natürlich schwierig“, wie‘s Neo-Cheftrainer Peter Stöger schon bei dessen Antrittspressekonferenz formulierte. Wobei die Lücke partiell freilich schon gefüllt wurde: Claudy Mbuyi, Torschützenkönig in der abgelaufenen 2.-Liga-Saison, ist seit Montag offiziell Rapidler. Allerdings will‘s Rapid – zumal mit Beljo und Kara zwei weitere Offensive weg sind - offenbar eine Nummer größer, eigentlich ganz groß: Der Arnautovic-Coup gilt zumindest nicht als völlig unmöglich.