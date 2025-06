Pilotprojekt: Spezial-Reha bei Nierenerkrankungen

„Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos nehmen wir Patienten in der Regel 12 Wochen nach einer Nierentransplantation in das Rehaprogramm auf. Und wer eine Peritonealdialyse benötigt, sollte sie selbstständig durchführen können – oder eine Begleitperson mitbringen, die die Dialyse durchführt. Im Zweifelsfall wird der Einzelfall individuell geprüft“, so der Leiter des nephrologischen Schwerpunkts im Humanomed Zentrum Althofen.