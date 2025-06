Über Leitern: Verletzte aus Hochkarhöhle gerettet

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Bergrettung Göstling alarmiert. In der Hochkarhöhle – auch „Hochkarschacht“ genannt – war es zu einem Notfall gekommen. Sie zählt mit einer Gesamtlänge von mehr als 650 Metern zu einer der größten Höhlen in Niederösterreich und ist nur mit ortskundigen Führern zugänglich. Im Zuge einer dieser Führungen verletzte sich eine Teilnehmerin aus bisher unbekannter Ursache am Bein.