Bezos Mega-Hochzeit: Brautpaar bittet um Spenden

Während Bürgerverbände in Venedig weitere Proteste gegen die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Lebensgefährtin Lauren Sanchez Ende Juni planen, will sich der US-Magnat aktiv für die Lagunenstadt einsetzen. So bat das Paar die Hochzeitsgäste statt Geschenke um Spenden für den Erhalt Venedigs. 250 Promis werden zu den Feiern rund um die Trauung von 26. bis 28. Juni erwartet.