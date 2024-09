K-Frage: Merz gewinnt Machtkampf gegen Söder

Die Nachricht kommt nur einen Tag nach der Rückzugsankündigung von Hendrik Wüst, einem politischen Hoffnungsträger innerhalb der Union. „Ich stehe aktuell nicht für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung“, sagte der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf. Die NRW-CDU und er unterstützen Merz. Die „Ampel“-Bundesregierung in Deutschland müsse bei der Bundestagswahl abgelöst werden, sagte Wüst. Dazu brauche es eine geschlossene Union.