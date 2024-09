Warum diese Politiker um Vorzugsstimmen rittern

Am 29. September können die Österreicher ihr Kreuzerl nicht nur neben einer Partei machen, sondern auch mehrere Namen am Wahlzettel vermerken. Doch was hat es mit diesen Vorzugsstimmen auf sich und warum sind sie für einige so wichtig? Die „Krone“ klärt auf und hat mit fünf Vorzugsstimmenrittern gesprochen.