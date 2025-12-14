Licht ins „Dumpa“

„Wånn's dumpa wird im Dorf“, dann gehen in St. Wolfgang alle Lichter aus – zumindest die elektrischen. Jeden Mittwoch erleuchten nur Kerzen den zauberhaften Adventmarkt. Sie brennen in den Straßen, Geschäften und Gasthäusern und tauchen alles in ein diffuses Halbdunkel, wie wir es kaum mehr kennen. Tags darauf erstrahlt der Ort wieder im weihnachtlichen Lichterglanz – und nachdem es „dumpa“ war, sieht man ihn im wahrsten Sinne des Wortes in einem anderen Licht.