Licht ins „Dumpa“

„Wånn's dumpa wird im Dorf“, dann gehen in St. Wolfgang alle Lichter aus – zumindest die elektrischen. Jeden Mittwoch erleuchten nur Kerzen den zauberhaften Adventmarkt. Sie brennen in den Straßen, Geschäften und Gasthäusern und tauchen alles in ein diffuses Halbdunkel, wie wir es kaum mehr kennen. Tags darauf erstrahlt der Ort wieder im weihnachtlichen Lichterglanz – und nachdem es „dumpa“ war, sieht man ihn im wahrsten Sinne des Wortes in einem anderen Licht.
Was wäre die Weihnachtszeit ohne dieses Symbol der Hoffnung, Erlösung und des Friedens? Überall leuchtet es, egal wie und wo, ob religiös oder nicht. Heute, am dritten Adventsonntag, zünden wir die Kerze der Freude an. In den nordischen Ländern feierte man gestern St. Lucia, das Lichterfest zur Vertreibung der Dunkelheit. Das Friedenslicht aus Betlehem zieht seine hoffnungsvollen Spuren durch die Lande. Und auch zum jüdischen Lichterfest brennt heute die erste Kerze auf dem Chanukka-Leuchter.
Man muss wahrlich kein Psychologe sein, um die Wirkung der Lichter zu erkennen: erwachende Kindheitserinnerungen, diese besondere Wärme und das Gefühl von Geborgenheit in der (Weih-)Nacht.
Martin Luther King fand einst für die Botschaft von Weihnachten schöne Worte: „Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.“ Und wenn sich schon die Welt oft so „dumpa“ zeigt, scheint dieses Licht vielleicht ja umso heller.
