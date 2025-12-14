Jauk: „Spätestens dann sind alle Fragen geklärt!“

„Krone“: Herr Präsident, Sie sind seit Sonntag Sturms Rekordpräsident. Was bedeutet Ihnen das?

Christian Jauk: Schön, dass es gelungen ist, der Sturm-Familie viele Rekorde zu schenken, aber meinen eigenen habe ich nicht angestrebt. Wenn du viel arbeitest, merkst du gar nicht, wie schnell die Zeit verrinnt.