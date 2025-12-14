Hilfe, die Mensch und Tier verbindet

Wenn Krankheit, Alter oder Schicksalsschläge das Leben auf den Kopf stellen, droht oftmals auch die Trennung von einem geliebten Tier. Unser Verein „Freunde der Tierecke“ sorgt dafür, dass niemand seinen tierischen Begleiter aufgeben muss. Helfen Sie uns, weiterhelfen zu dürfen!
Es gibt Lebenssituationen, in denen Menschen und ihre Tiere einander mehr brauchen denn je. Gerade ältere oder kranke Personen stehen oft davor, sich von ihrem geliebten tierischen Begleiter zu trennen – nicht aus fehlender Liebe, sondern weil sie vieles einfach nicht mehr alleine schaffen. Doch genau hier setzen wir an: mit Herz, mit Partnern, und mit der Unterstützung der großen „Krone“-Familie!
Aus Liebe zum Tier
Maria Machand ist so ein besonderer Fall. Sie ist schwer krank, kaum noch mobil, und doch wäre ein Leben ohne ihre zwölfjährige Hündin „Olivia“ für sie unvorstellbar. Die beiden gehören zusammen – auch wenn „Olivia“ nicht immer einfach ist. Weil Maria aber kaum noch aufstehen kann, schien eine Trennung unausweichlich. Ein Gedanke, der für beide ein tiefer Schmerz gewesen wäre.
Niemand wird alleingelassen
Damit das nicht passiert, gibt es unser gemeinsames Projekt„A G’spiafürs Tier“ mit der Volkshilfe Wien. Menschen wie Andrea unterstützen jene, die Hilfe brauchen: Sie gehen mit den Hunden spazieren, kümmern sich um Katzen, begleiten Tiere zum Veterinär und sorgen dafür, dass niemand alleingelassen wird. So kann „Olivia“ bei Maria bleiben.
Genau das ist die Arbeit unseres Vereins „Freunde der Tierecke“. Wir nehmen jeden Fall, der an uns herangetragen wird, ernst und helfen. Futter im Wert von mehr als 150.000 Euro konnten wir heuer bereits an Tierheime und Menschen in Not verteilen.
Jeder Cent für den Tierschutz
Die Besonderheit: Jede Spende fließt zu hundert Prozent in die direkte Hilfe. Tierarztkosten, Medikamente, Futter, Notversorgungen – alles wird aus Spenden finanziert. Die „Kronen Zeitung“ übernimmt sämtliche strukturellen Kosten.
Gemeinsam Hoffnung schenken
Weihnachten erinnert uns daran, wie wertvoll es ist, füreinander da zu sein – Mensch und Tier. Danke für jedes offene Herz und jede Spende. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass eine helfende Hand da ist, wenn es darauf ankommt.
In Ihrer heutigen „Kronen Zeitung“ finden Sie einen Spendenerlagschein. Bitte werfen Sie ihn nicht weg! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns weiterhin helfen zu können. Innigster Dank, Ihre Maggie Entenfellner
