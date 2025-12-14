Hilfe, die Mensch und Tier verbindet

Aus Liebe zum Tier

Maria Machand ist so ein besonderer Fall. Sie ist schwer krank, kaum noch mobil, und doch wäre ein Leben ohne ihre zwölfjährige Hündin „Olivia“ für sie unvorstellbar. Die beiden gehören zusammen – auch wenn „Olivia“ nicht immer einfach ist. Weil Maria aber kaum noch aufstehen kann, schien eine Trennung unausweichlich. Ein Gedanke, der für beide ein tiefer Schmerz gewesen wäre.