Didi Kühbauer: „Ich hätte nie daran gedacht“

Mit dem 2:1-Sieg beim GAK hat der LASK einen turbulenten Herbst am Samstag stilvoll abgeschlossen. Dank des siebenten Sieges in den jüngsten acht Partien der Fußball-Bundesliga zogen die Linzer zumindest für 24 Stunden mit Leader Salzburg gleich und untermauerten ihre unter Trainer Dietmar Kühbauer wiederentdeckten Ambitionen. „Ich hätte nie daran gedacht, dass wir am Ende der Herbstsaison vorne dabei sind“, meinte Kühbauer genau zwei Monate nach seiner Rückkehr zum LASK.
In dieser Zeitspanne mauserten sich die Athletiker vom Tabellenvorletzten zum Titelkandidaten. Das überrascht selbst den Erfolgscoach, der „Missverständnis“ Joao Sacramento abgelöst hatte. „Mein Ziel war es, eine gute Truppe für das nächste Jahr zusammenzustellen“, betonte der Burgenländer. Die hat er wohl schon gefunden, personelle Änderungen in der Winterpause in homöopathischen Dosen schloss er freilich nicht aus. „Die Mannschaft ist stark genug, aber wenn eine gute Verbreiterung des Kaders möglich ist, warum nicht. Es wird aber sicher keinen großen Umbruch geben.“
Kühbauer nun „mehr in der Mitte“
Mit 54 Jahren genießt Kühbauer den Höhenflug. „Ich war früher sehr emotional und wurde auch anders gesehen. Jetzt bin ich mehr in der Mitte. Emotionen ja, aber nur wenn es nötig ist“, beschrieb der ehemalige Rapid-, WAC-, Admira- und St.-Pölten-Coach seinen Reifeprozess. Die Ziele wollte er vor der Winterpause aber noch nicht nach oben revidieren. „Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir reinkommen“, erklärte er in Bezug auf die Top Sechs. „Wenn wir dabei sein sollten, werden die Karten neu gemischt.“
Für GAK-Sportdirektor Tino Wawra war eines aber klar: „Der LASK wird um den Titel mitspielen“, erklärte der Linzer, dessen Team nach dem 1:2 im Derby gegen Sturm die zweite Niederlage in Folge hinnehmen musste. Aus Sicht von Trainer Ferdinand Feldhofer ist das freilich kein Beinbruch. „Wir haben jetzt gegen zwei Titelaspiranten verloren, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es unser Ziel war, nicht als Letzter ins Frühjahr zu gehen“, erklärte der Steirer, der diesen Auftrag erfüllt hat. „Die Entwicklung der Mannschaft stimmt mich sehr positiv. Auch wie sich die Spieler individuell entwickelt haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.