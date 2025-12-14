Didi Kühbauer: „Ich hätte nie daran gedacht“

Kühbauer nun „mehr in der Mitte“

Mit 54 Jahren genießt Kühbauer den Höhenflug. „Ich war früher sehr emotional und wurde auch anders gesehen. Jetzt bin ich mehr in der Mitte. Emotionen ja, aber nur wenn es nötig ist“, beschrieb der ehemalige Rapid-, WAC-, Admira- und St.-Pölten-Coach seinen Reifeprozess. Die Ziele wollte er vor der Winterpause aber noch nicht nach oben revidieren. „Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir reinkommen“, erklärte er in Bezug auf die Top Sechs. „Wenn wir dabei sein sollten, werden die Karten neu gemischt.“