Gut Aiderbichl: Das Erbe von Michael Aufhauser

„Man merkt, dass die zehn Jahre, trotz Betreuung ihre Spuren bei ihm hinterlassen haben“, gibt uns Ehrengruber Einblicke in das Leben seines Mentors, „Natürlich lebt er jetzt völlig zurückgezogen, aber sein Mindset und seine Empathie sind ihm geblieben.“ Aufhauser lebe sein Leben, „Er freut sich, wenn es allen gut geht. Das wichtigste ist dabei, er ist familiär gut eingebettet.“ Er bekomme jeden Tag, „Die Kronenzeitung und die New York Times vorgelesen und er hat seit kurzem einen Luxus, den er einst haben wollte, falls er mal in Pension geht.“ Und welcher ist das? „Ein zweites Frühstück. Das liebt er. Aber ein Drittes gibt es nicht“, lacht er.