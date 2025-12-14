VSV-Neuzugang Ritchie: „Ich bin kein Verrückter“

So gefährlich ist illegaler Weihnachtskeks-Handel
Der VSV kassierte gegen RB Salzburg am Freitag die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen. Obwohl die Gäste nie in Führung waren, setzte es in der Overtime eine 3:4-Niederlage. Augenzeuge war neben Teamchef Roger Bader, der von der U20-WM in Bled nach Villach schaute, auch der neue Villach-Stürmer Brett Ritchie. Die „Krone“ bat ihn zum Gespräch.
Villachs neuer Stürmer lässt gerne die Handschuhe fallen, teilt ordentlich aus! Gibt man den Namen „Brett Ritchie“ auf Youtube ein, findet man fast ausschließlich Video-Clips von Faustkämpfen aus der NHL – mit Ritchie in der Hauptrolle, meist als Sieger.
