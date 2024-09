Bewohner müssen sich ihre Briefe selbst suchen

„Wie kann die Post so jemanden einstellen?“ Alois Rachbaurer versteht die Welt nicht mehr. Seit mehreren Wochen klappt die Postzustellung in seinem Wohnbock in Salzburg-Itzling überhaupt nicht mehr. „Der Zusteller kann kaum lesen, legt deshalb sämtliche Briefe aller Bewohner einfach auf die Briefkasten-Boxen im Stiegenhaus. „Dann muss sich jeder seine Post zusammen suchen. Da geht es auch um sensible Sachen – was soll das?“, ist er außer sich.