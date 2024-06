Warten auf Post: Filmte Kamera den Übeltäter?

Das gibt es doch nicht!“ Manfred Engl traute seinen Augen kaum, als er sich die Videos aus seiner Überwachungskamera ansah. Wochenlang wartete er bereits auf einen wichtigen Behördenbrief („RSb“) – vergeblich. Die Videobilder zeigten auch warum: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Zusteller zwar die normale Post in Engls Briefkasten einwirft, einen Behördenbrief allerdings wieder mitnimmt. Eine RSb-Benachrichtigung hinterlässt der Briefträger nicht. „Hier ging es um eine Baugenehmigung seitens der Gemeinde. Aufgegeben wurde der Brief bereits am 6. Mai, jetzt ist er unauffindbar“, ärgert sich der Hallwanger.