„Reich wirst du in der CHL leider nicht“

Champions-League-Luft über Klagenfurt! KAC empfängt in der Eishockey-Königsklasse am Donnerstag (20.20 Uhr) das Schweizer Top-Team Fribourg-Gotteron, Sonntag (15) den polnischen Meister Unia Oswiecim. Die „Krone“ plauderte mit Boss Oliver Pilloni über Niveau und Ziele in der CHL sowie die geringen Prämien. Und beim VSV wurden der neue Kapitän und seine Assistenten präsentiert.