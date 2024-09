Experten streiten: Wie geht leistbares Wohnen?

Bürokratie als Preistreiber

Mitschuld sei da aber die Bürokratie, so die Immobilienbranche. „Die Regelungen sind überbordend und nicht mehr leistbar. Wir brauchen die Vereinheitlichung der Baunormen in ganz Österreich, aber nicht weitere unnotwendige Normen. In der Steiermark haben wir z. B. eine neue Dichte-Verordnung, deshalb können bei einem Mehrfamilienhaus 140 m2 vermietbare Wohnfläche wegfallen, das verteuert natürlich alle anderen Wohnungen“, bringt Gollenz ein konkretes Beispiel.