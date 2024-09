Wohnpaket der Regierung „kommt nicht am Bau an“

Da es hier um große Mengen an Fördergeld geht, sei auch eine bundesweite Koordinierung wichtig. Die Regierung soll weitsichtig planen, damit es weder zu einer Überhitzung kommt noch zu wenig gebaut wird. „Der Bedarf muss gedeckt sein“, so Muchitsch. Diese Planungssicherheit soll es ebenso bei Klimamaßnahmen geben. „Die Menschen schieben sonst Projekte vor sich her, da sie nicht wissen, wie es weitergeht. Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, alte Häuser klimafit zu machen und zu sanieren. Das hilft auch den Betrieben der Bauwirtschaft.“