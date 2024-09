Baumit-Chef übt Kritik an Zwei-Milliarden-Baupaket

„Es ist ganz wenig beim Privaten angekommen“, bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern hingegen „überhaupt nichts“, konkretisierte Bursik in einem Interview mit der APA.

Zwei Milliarden an Investitionen zugesagt

Seitens der Regierung wurden bei der Ankündigung mehr als zwei Milliarden Euro an Investitionen bis 2027 für diverse Maßnahmen zugesagt, um der kriselnden Baubranche unter die Arme zu greifen. Die Verdreifachung des Sanierungsbonus sei zwar eine „tolle Aktion“, sagte Bursik, die jedoch zu schwach beworben werde. Er sehe hier die Ministerien am Zug, dass die Förderung an Bekanntheit erlangt. Der bürokratische Aufwand bei der Antragsstellung sei „in Ordnung“, so der Firmenchef.