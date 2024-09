Das sind die Baustellen beim leistbaren Wohnen

Teure Zinsen bremsen den Wohnungsneubau

In einem Teufelskreis steckt der Wohnbau. In den letzten Jahren sind die Immobilienpreise stetig gestiegen, nur 2023 ging es leicht zurück. Da Kredite nichts gekostet haben („Nullzinspolitik“), konnte man sich Eigentum – wenn oft auch nur mit Bauchweh – „leisten“. Der rasche und starke Zinsanstieg durch die EZB hat die Leistbarkeit dann zunichtegemacht. Der war notwendig geworden, weil die niedrigen Zinsen und steuerliche Vorteile Immobilienentwicklern in die Hände spielten und sie die Preise weiter in die Höhe trieben.