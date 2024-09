Keine Hochzeitsreise! Psychologe gab VSV Vorrang

Die „Krone“ stellt mit der Serie „Willkommen in Kärnten“ wieder die neuen Legionäre der Kärntner Eishockey-Klubs vor. VSV-Stürmer Max Coatta folgte Trainer Tray Tuomie von Ritten an die Drau. Einst wurde der US-Boy in seiner Heimat College-Meister. In der Vorsaison verbuchte er in der Alps-Liga für Ritten in 53 Spielen 34 Tore und 34 Assists, jubelte am Ende über den Titel. Für seinen neuen Arbeitgeber verzichtete er sogar auf die Hochzeitsreise. . .