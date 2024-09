Oberösterreich räumt bei Feuerwehr-Bewerben ab

Aus Oberösterreich waren 61 Gruppen in Vorarlberg qualifiziert und absolvierten insgesamt 90 Läufe. Erneut konnten sie aufzeigen, was sie können und nahtlos an die Erfolge des 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerbs in St. Pölten im Jahr 2022 anschließen. Denn auch dort hatte Oberösterreich, so wie diesmal, in allen Kategorien die Nase vorne!