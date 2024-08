Unwetter-Einsätze im Tiroler Oberland

Die Hitze des Tages hat sich am Abend in Tirol in mehreren Gewittern entladen. Teilweise gingen stärkere Regenfälle nieder, betroffen war das Tiroler Oberland. Einsätze wurden im Stanzertal aus St. Anton und Pettneu sowie aus Kappl im Paznaun gemeldet. Kurzzeitig kam es auch zum Stromausfall.