Lkw-Lenker übersah Frau mit Rollstuhl (57)

Ein wahrer Albtraum ist einer körperlich beeinträchtigten Frau am Montagnachmittag in der Stadt Wels widerfahren. Die 57-jährige Rollstuhlfahrerin wurde von einem Lkw gerammt. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar war. Sie wurde ins Krankenhaus transportiert.