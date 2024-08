Achtung, Allergiker: Ragweed-Blüte setzt ein

Anfang der Vorwoche habe eine erste Welle an Ragweed-Pollen den Osten und Südosten Österreichs erreicht – auch das ist deutlich früher als üblich. Der Blütenstaub des Unkrauts wurde in rauer Menge aus Ungarn und Slowenien nach Wien, Niederösterreich, in das Burgenland, in die Steiermark und in Teile Kärntens geweht