Intensives Pollenjahr: Alles blüht extrem früh

Leiter des Polleninformationsdienste studierte in Salzburg

„Wir haben in den Bundesländern sehr unterschiedliche Stadien“, so Berger, der als Absolvent der Paracelsus Medizinuni auf Salzburg ein besonderes Auge hat. „Salzburg hat eine herrliche Umgebung. Das habe ich auch als Student sehr genossen.“ Die Pollenbelastung liegt auf einer Skala von 1-4 in den nächsten Tagen aber bei 4 und ist damit sehr hoch. Künftig werden neue Fragen die Arbeit von Experten wie ihn beeinflussen. „Es geht zum Beispiel um lokale Erwärmung oder um Bodenversiegelung“, nennt der Arzt Beispiele. Urbanisierung wird neue Allergien bringen, meint er.