Die Supergewinne des Norwegen-Fonds

Aktienmärkte seien des Teufels, so agieren jedenfalls die Grünen. Nun, es wäre Zeit, das zu überdenken. Werfen wir einen Blick nach Norwegen: Die Regierung dort hat seinerzeit einen Wertpapierfonds gegründet. Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft wurden in Aktien & Co veranlagt. Es hat sich mehr als ausgezahlt: Allein im ersten Halbjahr hat Norwegens Staatsfonds einen Gewinn von 125 Milliarden Euro gemacht.