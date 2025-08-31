Sonniger Schulstart, dann Regen und Gewitter

Spätsommerlich, aber auch mit einigen Regenschauern, zeigt sich das Wetter zum Schulstart in ganz Österreich. Während am Montag vielerorts die Sonne strahlt, droht dem Westen bereits am Dienstag kräftiger Dauerregen. Bis zum Wochenende bleibt es jedoch mit bis zu 29 Grad sommerlich warm.
Am Montag zeigt sich das Wetter im Norden, Süden und Osten sonnig und oft wolkenlos, nur im Bergland entstehen am Nachmittag Quellwolken. In Vorarlberg und Tirol ziehen dagegen von Westen her Wolken auf, teils mit Regenschauern. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 19 und 29 Grad, am wärmsten wird es im Südosten.
Dichte Wolken und Regenschauer überwiegen am Dienstag im Westen, teils auch Dauerregen. Nur im Süden und Osten startet der Tag noch sonnig, ehe Wolken und Gewitter folgen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad im verregneten Westen und 27 Grad im Südosten.
In der Osthälfte ziehen am Mittwoch noch Wolken durch, im Bergland auch etwas Regen. Später wechseln Sonne und Wolken, im Südosten sind gewittrige Schauer möglich. Frühtemperaturen 9 bis 18 Grad, Höchstwerte 21 bis 26 Grad.
Am Donnerstag scheint im Großteil des Landes verbreitet die Sonne. Die Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos. Lediglich im Westen Österreichs trifft am Nachmittag voraussichtlich eine Störungszone ein und bringt dichte Wolken und etwas Regen. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 28 Grad.
Eine Störungszone zieht am Freitag in ganz Österreich durch. Im Norden und Osten viele Wolken und Regenschauer, im Westen und Süden zeitweise sonniger mit einzelnen Schauern. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad – bevor sich das Wochenende wieder sommerlicher zeigt.
