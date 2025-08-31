Sonniger Schulstart, dann Regen und Gewitter

Am Montag zeigt sich das Wetter im Norden, Süden und Osten sonnig und oft wolkenlos, nur im Bergland entstehen am Nachmittag Quellwolken. In Vorarlberg und Tirol ziehen dagegen von Westen her Wolken auf, teils mit Regenschauern. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 19 und 29 Grad, am wärmsten wird es im Südosten.