Bis zu 29 Grad

Sonniger Schulstart, dann Regen und Gewitter

Österreich
31.08.2025 16:32
Es bleibt weiterhin wechselhaft.
Es bleibt weiterhin wechselhaft.(Bild: Franz Pfluegl)

Spätsommerlich, aber auch mit einigen Regenschauern, zeigt sich das Wetter zum Schulstart in ganz Österreich. Während am Montag vielerorts die Sonne strahlt, droht dem Westen bereits am Dienstag kräftiger Dauerregen. Bis zum Wochenende bleibt es jedoch mit bis zu 29 Grad sommerlich warm.

Am Montag zeigt sich das Wetter im Norden, Süden und Osten sonnig und oft wolkenlos, nur im Bergland entstehen am Nachmittag Quellwolken. In Vorarlberg und Tirol ziehen dagegen von Westen her Wolken auf, teils mit Regenschauern. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 19 und 29 Grad, am wärmsten wird es im Südosten.

Dichte Wolken und Regenschauer überwiegen am Dienstag im Westen, teils auch Dauerregen. Nur im Süden und Osten startet der Tag noch sonnig, ehe Wolken und Gewitter folgen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad im verregneten Westen und 27 Grad im Südosten.

Österreich
Symbol leichter Regen
18° / 25°
13 km/h
01:03 h
65 %
Symbol bedeckt
17° / 23°
18 km/h
02:20 h
65 %
Symbol wolkenlos
15° / 27°
13 km/h
12:51 h
10 %
Symbol stark bewölkt
17° / 25°
11 km/h
05:23 h
65 %
Symbol wolkig
17° / 25°
15 km/h
08:16 h
55 %
Symbol wolkenlos
15° / 28°
6 km/h
12:57 h
45 %
Symbol leichter Regen
18° / 21°
17 km/h
01:19 h
60 %
Symbol stark bewölkt
16° / 22°
10 km/h
05:19 h
60 %
Symbol heiter
16° / 25°
8 km/h
09:59 h
45 %
Symbol heiter
16° / 26°
8 km/h
09:39 h
45 %
Wien
Symbol leichter Regen
16° / 22°
14 km/h
00:10 h
60 %
Symbol bedeckt
16° / 22°
12 km/h
02:31 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 28°
11 km/h
12:21 h
15 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 22°
20 km/h
04:25 h
65 %
Symbol wolkig
16° / 24°
15 km/h
07:28 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
7 km/h
12:32 h
50 %
Symbol Regen
16° / 21°
17 km/h
01:45 h
85 %
Symbol stark bewölkt
14° / 21°
7 km/h
03:48 h
45 %
Symbol wolkig
13° / 23°
6 km/h
06:18 h
40 %
Symbol bedeckt
14° / 23°
7 km/h
02:34 h
45 %
St. Pölten
Symbol Regen
16° / 24°
8 km/h
00:54 h
65 %
Symbol leichter Regen
16° / 21°
13 km/h
02:18 h
65 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
16 km/h
12:55 h
10 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 26°
8 km/h
07:14 h
70 %
Symbol wolkig
17° / 25°
17 km/h
08:38 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
7 km/h
12:49 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 23°
18 km/h
03:38 h
55 %
Symbol stark bewölkt
16° / 22°
12 km/h
04:15 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 25°
10 km/h
09:12 h
55 %
Symbol wolkig
15° / 26°
10 km/h
07:07 h
45 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
17° / 22°
12 km/h
00:30 h
50 %
Symbol heiter
14° / 25°
9 km/h
12:23 h
45 %
Symbol heiter
14° / 29°
8 km/h
11:49 h
40 %
Symbol leichter Regen
15° / 22°
11 km/h
02:57 h
70 %
Symbol wolkig
15° / 25°
9 km/h
09:45 h
65 %
Symbol wolkenlos
12° / 28°
5 km/h
12:21 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 22°
11 km/h
05:08 h
75 %
Symbol heiter
13° / 24°
6 km/h
10:53 h
40 %
Symbol heiter
13° / 26°
7 km/h
09:56 h
30 %
Symbol heiter
15° / 28°
8 km/h
10:32 h
45 %
Linz
Symbol starker Regen
15° / 22°
3 km/h
00:00 h
65 %
Symbol heiter
14° / 25°
10 km/h
09:55 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 28°
6 km/h
12:17 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 27°
6 km/h
06:37 h
70 %
Symbol wolkig
15° / 25°
6 km/h
08:25 h
55 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
5 km/h
12:06 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 24°
8 km/h
04:52 h
55 %
Symbol wolkig
13° / 25°
6 km/h
07:18 h
45 %
Symbol heiter
13° / 26°
5 km/h
10:15 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 24°
5 km/h
08:51 h
70 %
Graz
Symbol leichter Regen
15° / 22°
4 km/h
00:09 h
60 %
Symbol heiter
12° / 25°
4 km/h
12:26 h
45 %
Symbol wolkig
13° / 27°
6 km/h
08:27 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 23°
6 km/h
03:57 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 25°
4 km/h
08:17 h
65 %
Symbol heiter
12° / 28°
4 km/h
09:41 h
55 %
Symbol stark bewölkt
15° / 23°
5 km/h
06:00 h
55 %
Symbol heiter
13° / 26°
4 km/h
09:47 h
30 %
Symbol heiter
12° / 26°
4 km/h
09:33 h
30 %
Symbol heiter
13° / 25°
6 km/h
10:11 h
45 %
Klagenfurt
Symbol starker Regen
15° / 18°
5 km/h
00:12 h
55 %
Symbol wolkenlos
11° / 24°
4 km/h
13:04 h
25 %
Symbol heiter
12° / 26°
8 km/h
10:47 h
55 %
Symbol starker Regen
15° / 18°
10 km/h
01:09 h
80 %
Symbol wolkig
14° / 24°
7 km/h
09:32 h
60 %
Symbol wolkenlos
12° / 27°
6 km/h
11:47 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 21°
9 km/h
05:53 h
65 %
Symbol wolkenlos
12° / 24°
6 km/h
12:26 h
15 %
Symbol wolkenlos
11° / 25°
8 km/h
12:32 h
10 %
Symbol heiter
12° / 24°
8 km/h
11:47 h
40 %
Salzburg
Symbol bedeckt
13° / 18°
10 km/h
00:49 h
50 %
Symbol wolkenlos
10° / 24°
5 km/h
12:46 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 25°
17 km/h
07:40 h
65 %
Symbol starker Regen
14° / 17°
6 km/h
01:15 h
> 95 %
Symbol wolkig
10° / 24°
3 km/h
07:37 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 28°
7 km/h
08:13 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 23°
5 km/h
07:09 h
60 %
Symbol heiter
11° / 27°
6 km/h
10:10 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 28°
5 km/h
11:06 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 26°
6 km/h
10:04 h
30 %
Innsbruck
Symbol leichter Regen
12° / 18°
9 km/h
03:37 h
60 %
Symbol wolkenlos
11° / 21°
6 km/h
13:03 h
10 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 19°
8 km/h
04:04 h
65 %
Symbol Regen
12° / 16°
8 km/h
03:52 h
75 %
Symbol heiter
11° / 20°
9 km/h
09:57 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 20°
7 km/h
07:09 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 19°
5 km/h
06:44 h
55 %
Symbol wolkenlos
11° / 21°
5 km/h
12:47 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 22°
5 km/h
12:02 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 22°
5 km/h
12:01 h
25 %
Bregenz
Wetterdaten:

In der Osthälfte ziehen am Mittwoch noch Wolken durch, im Bergland auch etwas Regen. Später wechseln Sonne und Wolken, im Südosten sind gewittrige Schauer möglich. Frühtemperaturen 9 bis 18 Grad, Höchstwerte 21 bis 26 Grad.

Am Donnerstag scheint im Großteil des Landes verbreitet die Sonne. Die Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos. Lediglich im Westen Österreichs trifft am Nachmittag voraussichtlich eine Störungszone ein und bringt dichte Wolken und etwas Regen. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 28 Grad.

Eine Störungszone zieht am Freitag in ganz Österreich durch. Im Norden und Osten viele Wolken und Regenschauer, im Westen und Süden zeitweise sonniger mit einzelnen Schauern. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad – bevor sich das Wochenende wieder sommerlicher zeigt.

