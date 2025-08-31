Israel: Hamas-Sprecher Abu Obaida getötet

Hamas-Kreise: Psychologische Kriegsführung Israels

Von der islamistischen Terrororganisation Hamas gab es noch keine offizielle Bestätigung für seinen Tod. Aus Hamas-Kreisen hieß es jedoch, Gerüchte über den Tod des Sprechers seien Teil der psychologischen Kriegsführung Israels. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, diese Gerüchte nicht zu verbreiten.