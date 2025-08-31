Brand bei Putin-Palast erst nach 4 Tagen gelöscht

Selbst der Kremlchef muss Abstriche machen

Putin scheint sich dieser Sicherheitslücken durchaus bewusst zu sein. Medienberichten zufolge dürfte er aufgrund der regelmäßigen Drohnenattacken mittlerweile gar nicht mehr nach Sotschi reisen. Dass nun auch der extrem aufwendig gebaute Palast ins Visier geriet, dürfte dem Russen schwer im Magen liegen. Denn wie die Recherchen des in Haft verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgezeigt haben: Das protzige Anwesen verfügt über alles, was das Herz begehrt.