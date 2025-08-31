Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainischer Angriff

Brand bei Putin-Palast erst nach 4 Tagen gelöscht

Außenpolitik
31.08.2025 16:39
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen offenbaren, hat er richtigen Bammel vor Drohnen.(Bild: Krone KREATIV/oboz.ua, PAVEL BYRKIN)

Donnerstagfrüh schlug eine ukrainische Drohne wenige Kilometer vom Palast des Kremlchefs Wladimir Putin entfernt ein und löste einen verheerenden Brand aus. Dessen Löschung wurde zur Farce: Denn erst vier Tage später sollte diese gelingen.

0 Kommentare

Putin, ehemaliger KGB-Agent und vielfach gehasster Kriegstreiber, überlässt bekanntlich nichts dem Zufall. Stets strengstens bewacht und von allem Übel abgeschirmt, hinterlässt er vor lauter Paranoia bei Dienstreisen nicht einmal seine körpereigenen Ausscheidungen – mehreren Berichten zufolge müssen seine Leibwächter stets die Fäkalien und den Urin bei sich tragen. Zu groß sei die Gefahr, dass man Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des russischen Staatschefs ziehen könne.

Allein eine Klobürste in dem Anwesen kostet so viel wie ein durschnittlicher russischer ...
Allein eine Klobürste in dem Anwesen kostet so viel wie ein durschnittlicher russischer Monatslohn.(Bild: navalny.com)

Und dann das! Putins gewaltiger Prunkkomplex am Schwarzen Meer wurde von einem Flammeninferno bedroht. Das von den Ukrainern verursachte Feuer in Gelendschik, Oblast Krasnodar, sei so mächtig geworden, dass vier Tage vergehen mussten, bis die Gefahr endlich gebannt gewesen sei. 500 Menschen und zwei Hubschrauber habe man dafür einsetzen müssen, schilderte der Gouverneur Wenjamin Kondratjew. 20 Menschen seien am Strand von den Flammen eingeschlossen gewesen – man habe sie evakuiert.

Lesen Sie auch:
Ganze 100 Milliarden Rubel (ca. 1 Milliarde Euro) ist das Anwesen wert.
Versteckte Kamera
Putins Prunkpalast hat sogar Thron und Aquadisco
07.05.2024
Kremlchef in Angst
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
30.08.2025

Selbst der Kremlchef muss Abstriche machen
Putin scheint sich dieser Sicherheitslücken durchaus bewusst zu sein. Medienberichten zufolge dürfte er aufgrund der regelmäßigen Drohnenattacken mittlerweile gar nicht mehr nach Sotschi reisen. Dass nun auch der extrem aufwendig gebaute Palast ins Visier geriet, dürfte dem Russen schwer im Magen liegen. Denn wie die Recherchen des in Haft verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgezeigt haben: Das protzige Anwesen verfügt über alles, was das Herz begehrt.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
160.966 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.903 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
103.808 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1743 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1530 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1123 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Außenpolitik
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
Ukrainischer Angriff
Brand bei Putin-Palast erst nach 4 Tagen gelöscht
Gezielter Angriff
Israel: Hamas-Sprecher Abu Obaida getötet
„Wertschöpfung“
Bringt Song Contest in Wien die Sonntagsöffnung?
Suche nach SP-Chef
Doch zwei Kandidaten: Wer macht Kaiser-Nachfolge?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf