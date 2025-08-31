Brand bei Putin-Palast erst nach 4 Tagen gelöscht

Donnerstagfrüh schlug eine ukrainische Drohne wenige Kilometer vom Palast des Kremlchefs Wladimir Putin entfernt ein und löste einen verheerenden Brand aus. Dessen Löschung wurde zur Farce: Denn erst vier Tage später sollte diese gelingen.
Putin, ehemaliger KGB-Agent und vielfach gehasster Kriegstreiber, überlässt bekanntlich nichts dem Zufall. Stets strengstens bewacht und von allem Übel abgeschirmt, hinterlässt er vor lauter Paranoia bei Dienstreisen nicht einmal seine körpereigenen Ausscheidungen – mehreren Berichten zufolge müssen seine Leibwächter stets die Fäkalien und den Urin bei sich tragen. Zu groß sei die Gefahr, dass man Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des russischen Staatschefs ziehen könne.
Und dann das! Putins gewaltiger Prunkkomplex am Schwarzen Meer wurde von einem Flammeninferno bedroht. Das von den Ukrainern verursachte Feuer in Gelendschik, Oblast Krasnodar, sei so mächtig geworden, dass vier Tage vergehen mussten, bis die Gefahr endlich gebannt gewesen sei. 500 Menschen und zwei Hubschrauber habe man dafür einsetzen müssen, schilderte der Gouverneur Wenjamin Kondratjew. 20 Menschen seien am Strand von den Flammen eingeschlossen gewesen – man habe sie evakuiert.
Selbst der Kremlchef muss Abstriche machen
Putin scheint sich dieser Sicherheitslücken durchaus bewusst zu sein. Medienberichten zufolge dürfte er aufgrund der regelmäßigen Drohnenattacken mittlerweile gar nicht mehr nach Sotschi reisen. Dass nun auch der extrem aufwendig gebaute Palast ins Visier geriet, dürfte dem Russen schwer im Magen liegen. Denn wie die Recherchen des in Haft verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgezeigt haben: Das protzige Anwesen verfügt über alles, was das Herz begehrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.