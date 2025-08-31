Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ihr macht Witze“

Sainz: „Das Lächerlichste, das ich je gehört habe“

Formel 1
31.08.2025 16:21
Carlos Sainz verstand in Zandvoort die Welt nicht mehr.
Carlos Sainz verstand in Zandvoort die Welt nicht mehr.(Bild: AP)

Es sei „das Lächerlichste, das ich je gehört habe“, fauchte Carlos Sainz via Boxenfunk sein Team. Der Williams-Pilot war beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort am Sonntag soeben über eine – nach seinem Dafürhalten völlig überzogene – Zehn-Sekunden-Strafei informiert worden.

0 Kommentare

Es war die 29. Runde. Sainz und Racing-Bull-Pilot Liam Lawson gerieten, kurz nachdem beide aus der Box gekommen waren, aneinander. Bei Lawson löste sich der Reifen von der Felge, Sainz erlitt einen Schaden am Frontflügel. Die Rennleitung erklärte gleich, den Vorfall zu untersuchen – während im ORF Live-Co-Kommentator Alex Wurz eher für einen klassischen Rennunfall, also ohne dezdidiert Schuldigen, plädierte. Das virtuelle Safety Car wurde ausgelöst, um die Trümmer auf der Start-Ziel-Gerade entfernen zu können.

„Ihr macht Witze“
In Runde 47 dann die Ernüchterung. Jedenfalls für Sainz. Die Stewards erkennen ihm den Schuldigen und brummen ihm eine Zehn-Sekunden-Strafe auf. Via Boxenfunk erfährt Sainz von der Entscheidung. Und ist entsetzt. „Wer bekommt eine Strafe? Ich?“, versteht er die Welt nicht mehr: „Ihr macht Witze. Das ist die lächerlichste Entscheidung, die ich je gehört habe.“

Lesen Sie auch:
Formel-1-Ticker
Russell vs. Leclerc: Nach Rennen wird entschieden
31.08.2025

Es ist – zum Leidwesen von Sainz – kein Scherz. Die Strafe steht. Und Sainz‘ Unverständnis erst recht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
155.710 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
151.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.349 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1836 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1741 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1507 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf