Sainz: „Das Lächerlichste, das ich je gehört habe“

Es war die 29. Runde. Sainz und Racing-Bull-Pilot Liam Lawson gerieten, kurz nachdem beide aus der Box gekommen waren, aneinander. Bei Lawson löste sich der Reifen von der Felge, Sainz erlitt einen Schaden am Frontflügel. Die Rennleitung erklärte gleich, den Vorfall zu untersuchen – während im ORF Live-Co-Kommentator Alex Wurz eher für einen klassischen Rennunfall, also ohne dezdidiert Schuldigen, plädierte. Das virtuelle Safety Car wurde ausgelöst, um die Trümmer auf der Start-Ziel-Gerade entfernen zu können.