Demonstrationen gegen Einwanderung in Australien

Sydney: Gegendemonstration gleich in der Nähe

Watt sagte weiter, die Proteste seien von Neonazi-Gruppen „organisiert und beworben“ worden. Bei „March for Australia“ war zunächst keine Stellungnahme dazu zu bekommen. Die Demonstration in Sydney fand unweit des Marathons mit 35.000 Läufern statt, der im Stadtzentrum an der Oper endete. In der Nähe organisierte die Flüchtlingsorganisation „Refugee Action Coalition“ eine Gegendemonstration, bei der die Gruppe selbst Hunderte Teilnehmer zählte. Sie wolle ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, so die Organisation.