Ölleck in Zandvoort

Kostet dieser Ausfall Lando Norris den WM-Titel?

Formel 1
31.08.2025 16:35
Ein Tag zum Vergessen für Lando Norris
Ein Tag zum Vergessen für Lando Norris(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL)

Was für ein bitterer Nachmittag für Lando Norris! Sechs Runden vor dem Ziel kam der Bolide des McLaren-Piloten in Zandvoort auf Rang zwei liegend zum Stehen. Der Brite lässt durch den Ausfall Punkte liegen, die ihm die WM kosten könnten.

66 Runden waren gefahren, als Norris‘ Auto zu rauchen begann. Wie der 25-Jährige via Funk vermutete, hatte ihm ein Ölleck einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Piastri zieht davon
Dabei hatte das Wochenende noch so gut begonnen. In allen drei Trainings raste Norris zur Bestzeit, im Qualifying musste er sich nur seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben, der am Sonntag schließlich auch den Grand Prix für sich entscheiden sollte. 

Lesen Sie auch:
McLaren-Pilot Oscar Piastri durfte jubeln. Sein Teamkollege Lando Norris schied auf Platz zwei ...
Piastri vor Verstappen
Sieg und Drama zugleich: McLaren im Gefühlschaos
31.08.2025

Der Australier verlässt die Niederlande mit 25 weiteren Punkten auf dem Konto, sein Vorsprung in der Fahrer-Wertung wuchs mit dem Sieg auf 34 Zähler. Norris hingegen muss mit einem Nuller die Heimreise antreten ...

