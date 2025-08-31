Kostet dieser Ausfall Lando Norris den WM-Titel?

Was für ein bitterer Nachmittag für Lando Norris! Sechs Runden vor dem Ziel kam der Bolide des McLaren-Piloten in Zandvoort auf Rang zwei liegend zum Stehen. Der Brite lässt durch den Ausfall Punkte liegen, die ihm die WM kosten könnten.
66 Runden waren gefahren, als Norris‘ Auto zu rauchen begann. Wie der 25-Jährige via Funk vermutete, hatte ihm ein Ölleck einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Piastri zieht davon
Dabei hatte das Wochenende noch so gut begonnen. In allen drei Trainings raste Norris zur Bestzeit, im Qualifying musste er sich nur seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben, der am Sonntag schließlich auch den Grand Prix für sich entscheiden sollte.
Der Australier verlässt die Niederlande mit 25 weiteren Punkten auf dem Konto, sein Vorsprung in der Fahrer-Wertung wuchs mit dem Sieg auf 34 Zähler. Norris hingegen muss mit einem Nuller die Heimreise antreten ...
