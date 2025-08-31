Forderungen an Signa auf neuer Rekord-Höhe

Aufarbeitung kann noch über zehn Jahre dauern

Um insgesamt rund 5 Mrd. Euro geht es bei der Signa Development und bei Benko als Privatunternehmen. Davon ist nur ein kleiner Teil anerkannt. Die Aufarbeitung könnte laut Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenzen beim Kreditschutzverband von 1870, noch über zehn Jahre dauern.