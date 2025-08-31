Nach Home Invasion: Keine Spur von Brutalo-Tätern

Ein Täter mit auffälliger Narbe

Das Landeskriminalamt Tirol hofft weiterhin auf Mithilfe der Bevölkerung. Beide Täter waren männlich und trugen Kapuzenpullis. Einer der Kriminellen war in etwa 1,80 Meter groß. Er habe eine auffällige Narbe im Bereich des – vermutlich linken – Mundwinkels. Zudem habe er eine feste Statur, er sei aber nicht dick. Zum Zeitpunkt der Tat trug er helle Handschuhe. Der zweite Täter trug neben dem Kapuzenpulli noch eine dunkle Jogginghose.