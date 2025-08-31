Vorteilswelt
Hotelier malträtiert

Nach Home Invasion: Keine Spur von Brutalo-Tätern

Tirol
31.08.2025 13:52
Am späten Freitagabend kam es zu der Brutalo-Tat (Symbolbild).
Am späten Freitagabend kam es zu der Brutalo-Tat (Symbolbild).(Bild: Holl Reinhard)

Der Schock sitzt immer noch tief! Nach der Home Invasion am späten Freitagabend im Tiroler Wattens, bei der ein Hotelier im Privatbereich seines Betriebes von zwei Vermummten malträtiert, ausgeraubt und schwer verletzt worden war, herrscht weiter Fassungslosigkeit. Von den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur. Die Ermittler arbeiten eingelangte Hinweise ab.

0 Kommentare

Freitagabend, 22.15 Uhr, Wattens: Der 79-jährige Chef eines Hotels wird von zwei bisher unbekannten Tätern, die mit einem Kapuzenpulli vermummt waren, brutal attackiert – mit Fußtritten und Schlägen. Das Opfer soll sogar gefesselt worden sein. Unter „massiver Gewaltanwendung“, wie es seitens der Ermittler hieß, wurde der Hotelier zur Herausgabe von Geld gezwungen.

Opfer schwer verletzt im Krankenhaus
Der 79-Jährige erlitt durch den Brutalo-Angriff schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter konnten flüchten – eine Fahndung verlief erfolglos.

Zitat Icon

Es sind zwar schon Hinweise eingelangt, diese müssen aber jetzt erst nach und nach abgearbeitet werden.

Larissa Gossner vom LKA Tirol

Angreifer-Duo weiter untergetaucht
Auch am Sonntag fehlte von den Angreifern noch jede Spur, wie Ermittlerin Larissa Gossner vom LKA Tirol gegenüber der „Krone“ schilderte: „Es gibt leider nichts Neues in dem Fall. Es sind zwar schon Hinweise eingelangt, diese müssen aber jetzt erst nach und nach abgearbeitet werden.“

Das Opfer selbst konnte, bis auf eine kurze Erstbefragung nach der Tat, noch nicht einvernommen werden. „Eine Einvernahme wird in den kommenden Tagen stattfinden“, so Ermittlerin Gossner weiter.

Ein Täter mit auffälliger Narbe
Das Landeskriminalamt Tirol hofft weiterhin auf Mithilfe der Bevölkerung. Beide Täter waren männlich und trugen Kapuzenpullis. Einer der Kriminellen war in etwa 1,80 Meter groß. Er habe eine auffällige Narbe im Bereich des – vermutlich linken – Mundwinkels. Zudem habe er eine feste Statur, er sei aber nicht dick. Zum Zeitpunkt der Tat trug er helle Handschuhe. Der zweite Täter trug neben dem Kapuzenpulli noch eine dunkle Jogginghose.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an das LKA Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/70 3333.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

