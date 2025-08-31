Leclerc abgeschossen! Horror-Rennen für Ferrari

Norris-Bolide raucht! McLaren verliert Platz zwei
Ein echter Horror-Tag für Ferrari. Nach dem Crash in Runde 24 von Lewis Hamilton ist nun auch Charles Leclerc raus. Der Monegasse wurde von Mercedes-Rookie Kimi Antonelli abgeschossen und landete in der Wand. Ferrari muss die Niederlande mit null Punkten verlassen.
Kimi Antonelli versuchte sein Glück gegen den aus der Boxengasse kommenden Charles Leclerc, doch dann krachte es. Der Italiener touchierte den Ferrari, woraufhin sich leclerc drehte und in die Leitplanken krachte. Der Monegasse konnte aufgrund des Schadens nicht mehr weiterfahren.
10-Sekunden-Strafe
Wenig überraschend sah Antonelli für den Crash eine 10-Sekunden-Strafe von der Rennleitung.
