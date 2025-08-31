Hamilton-Crash: „Warum geht das Auto so durch?“

ORF-Co-Kommentator Alex Wurz war erstaunt. „Warum geht ihm das Auto da so durch?“, fragte er live auf Sendung. Anlass-Fall: der Crash von Lewis Hamilton im Niederlande-Grand-Prix.
Die 24. Runde im Rennen in Zandvoort. Lewis Hamilton nimmt die Kurve zwei ganz normal und souverän, am Ausgang von Kurve drei bricht der Ferrari-Bolide plötzlich aus. Der Wagen kracht in die Streckenbegrenzung. Aus und vorbei! Der rechte Vorderreifen reißt ab, Hamilton hat keine Chance mehr weiterzufahren. „Bist du okay?“, fragt ein Ingenieur via Boxenfunk. „Ja, sorry“, antwortet Hamilton knapp und entschuldigend.
Erster Ausfall
Das Safety Car kommt raus, bis alles auf der Strecke wieder rennbereit ist. Für Hamilton ist es der erste Ausfall, seit er bei Ferrari unter Vertrag steht. Fix damit auch: Auf sein erstes Podium in Diensten des italienischen Traditionsrennstalls muss er weiterhin warten.
