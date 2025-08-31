David Alaba modelt mit wilder Frisur

Norris-Bolide raucht! McLaren verliert Platz zwei
Auch als Model macht David Alaba eine gute Figur. Für den Sportartikelhersteller Adidas ließ sich der ÖFB-Kicker im stylischen Schwarz-Look und mit wilder Frisur ablichten.
„Kontrolle in jeder Ecke“, betitelte Adidas den Instagram-Beitrag, der Alaba mit dem „Superstar“-Schuh zeigt. Seinen Job als Fotomodel dürfte der Real-Verteidiger gut gemacht haben, binnen der ersten zwei Stunden sammelte Beitrag über 10.000 Likes.
Auch sportlich läuft es für Alaba gut, nach seiner Knieverletzung kehrte der Wiener bereits wieder in den Kader der „Königlichen“ zurück, die gestern einen 2:1-Erfolg über Mallorca bejubeln durften.
