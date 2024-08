Lenkerin kracht gegen Haus und verunglückt tödlich

Die hinter der Frau herfahrenden Autolenker hielten nach dem Unfall sofort an, befreiten die Bewusstlose aus ihrem Pkw und leisteten Erste Hilfe. Doch trotz der sofortigen Reanimation und der eingeleiteten Rettungskette verstarb die 77-Jährige aus St. Ulrich (OÖ) am Sonntagvormittag noch an der Unfallstelle.