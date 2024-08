1000 Gipfel mit mehr als 1000 Metern bezwungen

Höchsten Berg zum Abschluss

Seine ganz persönliche Gipfelreise führte ihn unter anderem auf die Osterhorngruppe, den Hochkönig und das Tennengebirge in Salzburg, auf mehrere Gipfel in den Niederen Tauern und auf den Leobner im Ennstal in der Steiermark, sowie den Ötscher in Niederösterreich. Den krönenden Abschluss bildete für Detamble nun der Dachstein. Bei herrlichem Wetter erreichte der 66-Jährige mit Bergsteigerkollegen am Dienstag um 10.30 Uhr den Gipfel von Österreichs höchstem Berg.