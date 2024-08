Neuer Porsche Cayenne wird rein elektrisch

Für die „Mitte des Jahrzehnts“, also Messepremiere in 2025 und Verkaufsstart in 2026, kündigen die Zuffenhausener den Start einer vierten Generation des Cayenne an, die rein elektrisch angetrieben wird. Diese Neuauflage wird wie der brandneue Porsche Macan auf der gemeinsam mit Audi entwickelten Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-Architektur basieren. Diese, so Porsche, werde für den Einsatz im neuen Cayenne zudem umfassend weiterentwickelt. Die ersten getarnten Prototypen sind bereits auf öffentlichen Straßen unterwegs.