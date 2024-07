Porsche Macan Turbo: Präzisions-Carven unter Strom

Die Fahrmodi lassen sich mit einem kleinen Knopf am Lenkrad anwählen, am Display sieht man dann, was sich konkret ändert. Etwa dass das adaptive Luftfahrwerk auf Sport Plus in die tiefste Position fährt und bei Offroad auf die höchste. Auf derselben Übersichtsseite befindet sich die Checkbox für „Motorsound“ an oder aus. Diese Funktion ist generell nicht mit einem Fahrmodus verbunden, sondern ist davon unabhängig. Wenn man Sound möchte, muss man ihn nach jedem Wechsel des Modus neuerlich einschalten. Beim Audi Q6 hingegen wird man mehr oder weniger „zwangsbeglückt“.