Weiterhin keine Spur von vermisstem Wanderer

Wie von der „Krone“ berichtet, soll der Mann am Mittwoch vom Wanderparkplatz „Schattenlagant“ (Gemeinde Brand) in Richtung Nenzinger Himmel marschiert sein, danach verliert sich seine Spur. Am Freitag wurde er schließlich als vermisst gemeldet, woraufhin umgehend eine großangelegte Suchaktion gestartet wurde – diese musste allerdings am Abend wegen der hereinbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden.